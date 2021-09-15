Иркутск, 15 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. При крушении самолёта L-410 в Иркутской области погибла врач-кардиолог Казачинско-Ленской РБ Татьяна Попович. Министерство здравоохранения региона скорбит и выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

СКР Место крушения самолёта в Иркутской области

«Весь жизненный пусть Татьяны Андреевны — достойный пример. Она вызывала уважение настоящим врачебным состраданием, высоким профессионализмом, активной жизненной позицией. Её трагическая гибель невосполнимая утрата для родных и всего медицинского сообщества региона. Мы разделяем боль потери и выражаем слова поддержки семье Татьяны Андреевны», — сказано в некрологе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек — они оказались заблокированы в искорёженной машине. Четыре человека, в числе которых — пилот самолета, погибли.

Возбуждено уголовное дело. Сегодня, 15 сентября, в Приангарье объявлен день траура.

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