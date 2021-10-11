Астана, 11 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Татарии направил президенту России Владимиру Путину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст телеграммы соответствующего содержания 11 октября приводит пресс-служба казахского лидера.

МЧС России Крушение L-410 в Татарстане

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«От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате этой катастрофы», — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что президент Казахстана с прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате указанной авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двоим пострадавшим во время крушения легкомоторного самолета в Мензелинском районе стало лучше, их из реанимации перевели в палаты.