Иркутск, 16 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на распоряжение губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

СКР Место падения пассажирского самолёта в Иркутской области

Четыре миллиона рублей выделили из резервного фонда региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России назвал основными версиями катастрофы ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

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