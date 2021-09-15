Иркутск, 15 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Материальную помощь пострадавшим в результате падения самолета L-410 в объеме 3,7 млн рублей перечислили власти Иркутской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Epp.genproc.gov.ru Обломки самолёта L-410

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Средства в объеме 3,7 млн выделили из резервного фонда региона», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что сразу после крушения самолета губернатором региона Игорем Кобзевым было дано соответствующее распоряжение.

При этом отмечается, что пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжёлое, было перечислено по 500 тыс. рублей, пострадавшим с травмами средней степени тяжести — по 250 тыс. рублей, и пострадавшим с лёгкими травмами — по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что власти Иркутской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Иркутском.