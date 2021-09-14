Иркутск, 14 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Спасательная операция в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где в ночь на 13 сентября потерпел крушение самолет L-410, проходила на высоком организационном уровне. Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил начальник территориального ГУ МЧС РФ Вячеслав Федосеенко.

СКР Место крушения пассажирского самолёта в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

«Он отметил оперативность и слаженность действий представителей всех ведомств при проведении мероприятий по спасению жизни пострадавших, а также их эвакуации и оказанию медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам спасателей, работы осложнялись плохой видимостью и невозможностью применения авиации. Эвакуация людей производилась в том числе с помощью плавсредств. Всего было задействовано 92 человека и 23 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410 авиакомпании «СиЛа». На борту находились шестнадцать человек, двенадцать из них получили травмы, четверо погибли.

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