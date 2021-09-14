Иркутск, 14 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Всех участников спасательной операции, организованной после катастрофы с самолётом L-410 в Иркутской области, губернатор Приангарья Игорь Кобзев предложил представить к наградам. Об этом он написал в своем Instagram:

СКР Место крушения самолёта в Иркутской области

«Отдельно хочу сказать о спасательной операции. Всех специалистов, которые в ней участвовали, предлагаю представить к наградам. Не могу не отметить и содействие местных жителей. Они и помогали сотрудникам МЧС, и предоставили лодки для быстрой доставки пострадавших к месту эвакуации. Такое участие, такая поддержка — неоценимы».

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Также в ходе внепланового выездного заседания КЧС в селе Казачинское, рядом с которым потерпел крушение пассажирский самолёт, обсуждались вопросы медицинской помощи пострадавшим.

«На данный момент нет необходимости запрашивать поддержку федерального центра. Мне доложили, что в регионе есть грамотные специалисты по нужному профилю. В наличии и лекарства», — пояснил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Возбуждено уголовное дело. Завтра, 15 сентября, в Приангарья объявлен траур.

Читайте также: Жёсткой посадкой не пахнет: Сеть о крушении самолёта L-410 в Приангарье