Иркутск, 15 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, в день траура по погибшим пассажирам самолёта с самолётом L-410, правительство Иркутской области известило о перечислении материальной помощи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства в объеме 3,7 миллиона рублей выделили из резервного фонда региона.

Цитата из видео Место крушения самолёта в Приангарье

Пострадавшие, состояние которых оценивается как тяжёлое, получили по 500 тысяч рублей. С травмами средней степени тяжести — по 250 тысяч, получившим легкие травмы — по 100 тысяч рублей.

«Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета. Семьям четырех погибших помощь перечислим в ближайшее время, подписываются необходимые документы», — пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. При необходимости, если врачи переквалифицируют степень тяжести травм пострадавших, им будет произведена доплата.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Близ села Казачинское в Казачинско-Ленском районе Иркутской области судно потерпело крушение, врезавшись в сопку. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли. Возбуждено уголовное дело.

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