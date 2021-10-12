Казань, 12 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В настоящее время все погибшие при падении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарии опознаны. Об этом 12 октября сообщили в экстренных службах.

МЧС России Крушение L-410 в Татарстане

«За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Также он указал, что 12 октября запланированы выдача и доставка к местам захоронения в Татарии тел остальных четырех погибших в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно, что по 1 млн рублей будет выплачено семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинске.