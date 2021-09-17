Иркутск, 17 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Все 12 пострадавших в катастрофе с самолётом L-410 в Приангарье получают лечение в областной клинической больнице. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, накануне, 16 сентября, туда перевели ещё пять пациентов.

Цитата из видео Месту крушения пассажирского самолёта в Иркутской области

«Люди доставлены вертолетом медицины катастроф. Четыре пациента в стабильном состоянии. Одна пациентка, которой была проведена операция в первые сутки после крушения самолета, по-прежнему в тяжелом состоянии и нуждается в реанимации, но перелет перенесла без ухудшений», — пояснил министр здравоохранения Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли.

Правительство Иркутской области уже перечислило материальную помощь семьям погибших и пострадавших.

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