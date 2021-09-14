Как сообщил представительавиакомпании «СиЛа», причиной аварии стал отказ техники, о котором экипаж самолета сообщил диспетчеру.

Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли.

В ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошла трагедия. Пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское. Пострадали 12 человек: они оказались заблокированы в искорёженной машине.

В Иркутской области упал самолет L-410 в районе с. Казачинское

Пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Практически сразу пришла информация, что большинство пассажиров заблокированы в искорёженной машине. Одной из пассажирок, Елене, удалось выйти на связь. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев .

«Мне передали ее номер телефона. Постоянно был с ней в контакте. Благодаря ее звонкам удалось установить место авиакатастрофы. Моим решением сразу был создан оперативный штаб, который возглавил мэр района Швецов Сергей Валерьевич . На место вылетела санавиция с 10 врачами во главе с министром здравоохранения области Яковом Сандаковым ».

Одна из выживших пассажиров самолёта — Елена, которая дозвонилась и попросила помощи, была в постоянном контакте с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым . Об этом глава региона написал в своем Instagram:

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев .

Елена, которая была со мной на связи, после медицинского осмотра самостоятельно покинула больницу. На месте работает психолог», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«После жёсткой посадки самолёта L-410 в больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них — сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжёлом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные — под наблюдением врачей.

Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавшим, находящимся в тяжёлом состоянии, — по 500 тыс. рублей, в среднем — по 250 тыс. рублей, в легком — по 100 тыс. рублей.

Власти Приангарья сегодня, 13 сентября, проведут заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с жёсткой посадки самолёта L-410.

15 сентября в Иркутской области будет объявлен День траура.

На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники — МЧС.

В Казачинско-Ленский район оперативно вылетели медики — 10 человек, три бригады. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Приангарья Игорь Кобзев, все — опытные специалисты высокого класса. Врачи, фельдшеры, травматолог, нейрохирург. Работают на месте под непосредственным руководством министра здравоохранения Якова Павловича Сандакова и директора Иркутского областного Центра медицины катастроф Виктора Станиславовича Бучинского .

Сейчас на больничных койках остаются 11 пострадавших. Специалисты уже провели обход. Приняли решение о необходимости перевезти трёх пострадавших в Иркутскую областную больницу. Им требуется провести более точную диагностику. Одна из пострадавших в самое ближайшее время будет прооперирована на месте.

Врачи, фельдшеры, травматолог, нейрохирург летят к месту катастрофы самолёта L-410 в Иркутской области. Цитата из видео, опубликованного в Instagram губернатора Игоря Кобзева.

В больнице есть всё необходимое для оказания медпомощи. Врачи из Иркутска будут оставаться в Казачинско-Ленском районе, пока это требуется. Они делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким, сил и терпения пережить это горе. А пострадавшим скорейшего выздоровления», — написала в комментариях на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева Татьяна.

«Врачам — точной диагностики, твердой руки и холодного разума, пострадавшим — терпения и скорейшего выздоровления, родственникам погибших — силы пережить трагедию», — пожелал на странице в Instagram губернатор.

«Губернатору респект за быструю координацию действий и личное участие. Когда в Тулуне случилось наводнение, губернатор на помощь людям прибыл через несколько дней», — отмечает elenakovalevairk в комментариях на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

«Рейс уже поздним вечером, вчера такой туман был густой, уже в 10 ничего не видно было… уже ведь долетел почти», — замечает irinayurevna86.

На месте аварийной посадки самолёта L-410 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается порядка 50 человек и 10 единиц техники — МЧС.

Пилот Николай Махнутин, который чудом выжил при крушении самолёта под Иркутском, считает, что во всём виноват сбой системы навигации.

«Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял: автопилот ведёт нас правее — и при наборе высоты мы зацепили сопку», — сообщил пилот Николай Махнутин.

Самолёт L-410, принадлежащий забайкальской авиакомпании « Аэросервис », но выполнявший рейс на маршруте компании « СиЛа », потерпел крушение в Иркутской области вечером 12 сентября, уточняет «Комсомольская правда».

«В расписании иркутского аэропорта значится, что рейс Иркутск — Казачинское выполняет авиакомпания «СиЛа». Однако в авиакатастрофу под Казачинском попал не её самолёт. Разбившийся борт RA-67 042 принадлежит компании «Аэросервис» (Даурия, Чита). Он использовался как резервный, запасной вариант. Как поясняют источники КП, такое возможно, если есть соглашение о совместной эксплуатации воздушных судов», — говорится в сообщении КП .

Издание отмечает, что самолёт L-410 — достаточно новый, он вышел в первый полёт в феврале 2014 года и эксплуатировался меньше 8 лет. Согласно документам с авиапортала russianplanes.net, на которые ссылается КП, сертификат лётной годности у этого борта датирован февралём 2023 года.

На борту находилось 16 человек, пострадали 12, в стационаре находятся 11 человек, трое — в тяжёлом состоянии в реанимации, у троих состояние лёгкой степени тяжести, остальные — средней. Одна пациентка ушла домой. Четыре человека погибли.

Также, по данным, среди пассажиров на борту разбившегося L-410 находились федеральный судья Ольга Семёнова и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева . Обеих женщин достали живыми из-под обломков самолёта.

Про одного из пассажиров самолета L-410, упавшего в Иркутской области, говорят — «родился в рубашке». Это 34-летний Антон Кудына . В авиакатастрофе он отделался царапинами.

05:02 13.09.2021

Обнародованы имена погибших при крушении самолёта в Иркутской области:

[[[list-0]]]

Цитата канала svodka138.

05:03 13.09.2021 Троих человек достали живыми из-под обломков самолёта. Люди стучали по железу, чтобы их обнаружили и помогли выбраться.

05:09 13.09.2021 День траура по погибшим при жёсткой посадке самолёта L-410 будет объявлен в Иркутской области 15 сентября. Читайте также: В Иркутской области объявлен день траура по погибшим при авиакатастрофе

05:26 13.09.2021 Найден один из чёрных ящиков потерпевшего крушение самолёта, сообщило ТАСС.

05:31 13.09.2021 Семьям погибших при крушении самолёта L-410 будет выплачено по 1 млн рублей, семьи пострадавших получат материальную помощь в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом: Семьям погибших в авиакатастрофе под Иркутском окажут материальную помощь

05:39 13.09.2021 Самолёт, который совершил жёсткую посадку в ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, принадлежит магаданской авиакомпании «СиЛа». Её владельцами являются три физлица, один из которых — директор авиапредприятия Андрей Богданов, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Трагедия с самолётом в Сибири — кому принадлежит авиакомпания?

05:41 13.09.2021 Самолёт принадлежит магаданскому ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа). Компания была создана в феврале 2006 года. Её уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец 36% — Андрей Богданов. Совладельцы — Юрий Лапин (32% доли) и Владимир Миронов (32%). Лапин — генеральный директор АО «Авиакомпания ИрАэро». Миронов и Лапин — владельцы долей в ООО «Мамский аэропорт» (Иркутская область). Богданов также руководит ещё одним авиапредприятием, но в Забайкалье — ООО «Аэросервис», которое принадлежит «СиЛе» и было исполнителем свыше 1,5 тыс. госконтрактов. В активе «СиЛы» также 100% доли в читинском ООО «Аэропорт» и ООО «Авиационно-техническая база Забайкалья».

05:42 13.09.2021 По открытым данным, ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа) было исполнителем свыше 90 госконтрактов на общую сумму более 681 млн рублей. Более 579 млн рублей принесли пять контрактов миндортранса Магаданской области.

05:48 13.09.2021 В реанимационном отделении больницы в Казачинско-Ленском районе после авиакатастрофы находятся четыре человека. Было принято решение троих из них перевезти в Иркутскую областную больницу, ещё одной пострадавшей будет проведена операция на месте. Читайте также: Выросло число пострадавших в тяжёлом состоянии после ЧП с самолётом L-410

05:55 13.09.2021 Спасатели на месте крушения самолёта L-410. © МЧС России

06:02 13.09.2021 Сибирские СМИ называют владельцем самолёта ООО «Аэросервис». Между тем ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа) с 2019 года является единственным владельцем читинского ООО «Аэросервис». У компаний один и тот же директор — Андрей Богданов, которому в «СиЛе» принадлежит 36%. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура назвала владельцем авиакомпанию «СиЛа».

06:10 13.09.2021 Уточняется, что самолёт разрушен полностью, следов пожара на борту нет. Читайте подробнее: Найден один из бортовых самописцев самолёта L-410, упавшего под Иркутском

06:29 13.09.2021 Магаданский арбитраж 6 октября 2021 года рассмотрит многомиллионный иск к ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), на рейсе которого 13 сентября 2021 года произошло ЧП. В деле речь идёт о взыскании убытков, которые, по мнению истца, понесены «в связи с невозвратом воздушного судна». Подробности в материале: Авиакомпании «СиЛа» вменяют многомиллионные убытки за невозврат самолёта

06:42 13.09.2021 Напомним, пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Большинство пассажиров заблокированы в искорёженной машине, четверо, в том числе пилот, погибли. Читайте также: «Я потерял сознание»: подробности катастрофы с самолётом L-410 в Приангарье

06:47 13.09.2021 Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом L-410.

06:48 13.09.2021 На место происшествия выехал Осетровский транспортный прокурор Бонеев А. В. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

06:48 13.09.2021 Авиапроисшествие произошло в районе реки Киренга. На борту воздушного судна находилось 14 пассажиров, 2 члена экипажа.

06:52 13.09.2021 «Соболезную близким. Выжившим — сил и скорее пережить весь этот ужас», — написала на странице губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Instagram Ирина.

07:15 13.09.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к родственникам погибших в результате катастрофы самолёта L-410 со словами соболезнования: «Уважаемые родные погибших в авиакатастрофе! В этот скорбный час адресую вам слова искренней поддержки. Понимаю, что гибель родных — это невосполнимая утрата. Все жители Иркутской области переживают трагедию вместе с вами». Пострадавшим (они проходят необходимое лечение) глава Приангарья пожелал скорейшего выздоровления. Читайте подробнее: Глава Приангарья выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой L-410

07:26 13.09.2021 В Казачинско-Ленской районной больнице Иркутской области, где потерпел катастрофу пассажирский самолёт L-410, находятся 11 человек. По информации регионального министерства здравоохранения, сразу после ЧП в больницу было доставлено 12 человек. Одной женщине оказали первую необходимую помощь и отпустили домой. Состояние троих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Читайте подробнее: Двое выживших в авиакатастрофе с самолётом L-410 находятся в реанимации

07:41 13.09.2021 В больнице у пострадавших. Фото из Instagram Игоря Кобзева.

07:41 13.09.2021 Одну из пострадавших при аварийной посадке L-410 в Иркутской области уже прооперировали, ее планируют эвакуировать в Иркутск вместе с тремя другими пострадавшими после стабилизации состояния, сообщили власти.

07:42 13.09.2021 11 человек остаются в стационаре после крушении L-410 в Иркутской области, трое из них находятся в реанимации.

07:43 13.09.2021 Девушка из Иркутска направлялась в Казачинско-Ленский район к жениху, который сделал ей предложение пятого августа. Пара собиралась пожениться. По словам матери, невеста отделалась лишь разбитым носом. «[Дочка] перезвонила, когда их уже эвакуировали спасатели. Времени на разговоры не было, она просто сказала: «Я цела», — сказала kp.ru мама девушки.

07:43 13.09.2021 Работа по освобождению людей из упавшего самолета в Иркутской области завершена, по уточненным данным, четыре человека погибли, 12 пострадали — МЧС РФ.

07:43 13.09.2021 Среди возможных причин катастрофы называют отказ двигателя и ошибку экипажа.

07:47 13.09.2021 В Казачинско-Ленский район вылетели три бригады медиков, среди них врачи, фельдшеры, травматолог, нейрохирург. Сейчас они работают на месте под руководством главы областного минздрава Якова Сандакова и директора Иркутского областного центра медицины катастроф Виктора Бучинского.

07:49 13.09.2021 «Самолёт весь всмятку! У людей руки, ноги переломаны…» — говорит один из пассажиров об обстановке на месте крушения L-410.

07:49 13.09.2021 Обломки самолёта L-410. epp.genproc.gov.ru.

07:50 13.09.2021 Люди с упавшего самолёта начали кричать, когда заметили в тайге фонари приближающихся к ним спасателей.

07:54 13.09.2021 Начальник аэропорта Борис Калинин рассказывает об авиакатастрофе под Иркутском. Он вёл самолёт до самой последней минуты: «Он решил сделать облёт. Я зайду, говорит, сороковым повторно. Повторно не зашёл».

07:56 13.09.2021 Борт совершал рейс из Иркутска в Казачинск и рухнул в четырёх километрах от взлетно-посадочной полосы. Пятеро пассажиров смогли выбраться из салона.

08:17 13.09.2021 Трое пострадавших при крушении самолёта L-410 возле села Казачинское в Иркутской области будут доставлены в медцчреждение в Иркутск. Вертолёт Ми-8 санавиации с пострадавшими, состояние которых медики оценивают как тяжёлое, уже вылетел в областной центр. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Трёх пострадавших в авиакатастрофе L-410 доставят в больницу в Иркутск

08:34 13.09.2021 [[[video-0]]] СК РФ показал кадры с места крушения самолета в Иркутской области.

08:57 13.09.2021 Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолёта недалеко от села Казачинское. В её распоряжении появились первые фото с места трагедии. По понятным причинам некоторые показывать нельзя. Но и на оставшихся видно, что воздушное судно стало просто грудой металла. Об этом 13 сентября написал в своем Instagram губернатора Bркутской области Игорь Кобзев. Он также отметил, что троих пострадавших эвакуируют в областную больницу. Все — мужчины. В тяжёлом состоянии. Ещё одну пострадавшую уже прооперировали, она пока нетранспортабельна. Читайте подробнее: «Судно стало просто грудой металла»: о катастрофе с L-410 в Приангарье

08:59 13.09.2021 Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву в Instagram задают вопросы. «Игорь Владимирович, почему авиакомпания допустила вылет этого рейса в такое время? Задержали вылет на семь часов без объяснений и предупреждений! И пассажиры сами понимали, насколько опасно лететь туда в темноте», — пишет kul_eka13.

09:24 13.09.2021 «Скажите, пожалуйста, кто ответит за смерт людей! Какой дурак составил так расписание вылета самолёта в Казачинское ночью?» — задаётся вопросом kukushkina.larisa.irk в Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева. «Раньше всегда самолёт Иркутск — Казачинское вылетал днём!!! Днём пилоты бы разглядели полосу и вручную посадили бы самолёт!!! Как можно в богом забытое место ночью отправлять самолёт??? Игорь Иванович, распорядитесь поменять расписание!!! Родственникам погибших выражаю соболезнования! Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Погибла женщина врач-кардиолог Магистральнинской районной больницы! Такая замечательная женщина! Больница без кардиолога осталась! Сын нашей знакомой летел в гости, к своей маме, в этом самолете — сломал позвоночник! Кто ответит за это? Срочно поменяйте расписание вылета с ночного на дневное!» — призывает пользователь сети.

09:36 13.09.2021 В связи с катастрофой самолёта L-410 в Приангарье губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву в Instagram задают вопросы и просят помочь поменять расписание вылета с ночного на дневное. В социальных сетях пишут, что трагедии могло бы не произойти, если бы пилоты летели в светлое время суток. Читайте также: Жёсткой посадкой не пахнет: Сеть о крушении самолёта L-410 в Приангарье

09:41 13.09.2021 Основными версиями ЧП остаются отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.

09:54 13.09.2021 Видеозапись с места происшествия опубликована 13 сентября на канале Следственного комитета России в YouTube. На кадрах записи с названием «Осмотр места крушения самолета L-410 в Иркутской области» видны искорёженные, сильно повреждённые обломки самолёта с надписью «Аэросервис». Самолёт рухнул в лес, под ним лежат сломанные деревья. Подробности в материале: СКР опубликовал видео с места катастрофы самолёта L-410 в Приангарье

10:06 13.09.2021 На месте жёсткой посадки самолёта. 38.mchs.gov.ru.

10:10 13.09.2021 «Полоса непригодна для ночных взлетов и вылетов, там же ничего не видно, у пилотов просто нет визуального контакта с землей», — комментирует в Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева rusakova_juliya25.

10:12 13.09.2021 Второй бортовой самописец найден на месте крушения самолета в Иркутской области, сообщили в прокуратуре.

10:12 13.09.2021 Причинами жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области могли стать отказ техники и плохая видимость в туман, заявила авиакомпания.

10:13 13.09.2021 Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Аэросервис» после крушения L-410.

10:14 13.09.2021 Полноценно допросить командира воздушного судна Николая Махнутина невозможно — он в шоковом состоянии.

10:14 13.09.2021 Отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве основных версий крушения L-410 под Иркутском — СК.

10:27 13.09.2021 Следственный комитет России 13 сентября назвал основными версиями катастрофы с самолётом L-410 в Иркутской области ошибку пилотирования при выполнении маневрирования при посадке и отказ техники. Об этом информирует официальный сайт ведомства. Также говорится об обнаружении бортового самописца судна: в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных на нём параметрических данных. Любопытно, что ни в одной официальной информации не обозначено точное время трагедии. Подробности в материале: СКР назвал возможные причины катастрофы с самолётом L-410 в Приангарье

10:32 13.09.2021 На месте падения самолёта L-410 в Иркутской области нашли второй бортовой самописец. Об этом 13 сентября сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Подробности в материале: На месте крушения самолета L-410 под Иркутском нашли второй черный ящик

10:46 13.09.2021 Уголовное дело о крушении самолёта L-410 в Иркутской области передано председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в центральный аппарат ведомства. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Читайте подробнее: Дело о крушении L-410 под Иркутском передано в центральный аппарат СК РФ

10:47 13.09.2021 Медики, вылетевшие на помощь пострадавшим. Фото из Instagram Игорья Кобзева.

11:14 13.09.2021 Трое пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе рейсом санавиации доставлены в Иркутскую областную клиническую больницу.

11:14 13.09.2021 Комиссию по расследованию крушения самолета L-410 в Иркутской области сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 13 сентября сообщается на сайте МАК. Подробности в материале: МАК сформировал комиссию по расследованию крушения L-410 под Иркутском

11:17 13.09.2021 «А сейчас очень удобно будет сложить ответственность на погибшего пилота и выжившего. А авиакомпания и аэропорт останутся в стороне», — комментирует в Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева kul_eka13.

11:40 13.09.2021 Трое пассажиров самолёта самолёта L-410, потерпевшего крушение в Приангарье, находятся в тяжелом состоянии. Силами медицины катастроф их доставили на лечение в областную клиническую больницу в Иркутск. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. Отмечается также, что в Казачинско-Ленской районной больнице находятся 11 пострадавших. Подробности в материале: Минздрав Приангарья рассказал о состоянии выживших в катастрофе с самолётом

11:42 13.09.2021 Внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Аэросервис», которая эксплуатировала разбившийся в Иркутской области самолёт L-410, проведёт Ространснадзор. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба ведомства. «Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Ространснадзор проверит компанию «Аэросервис» после происшествия с L-410

11:47 13.09.2021 Министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков: «Транспортировку из Казачинско-Ленского района в Иркутск все пациенты перенесли достаточно хорошо. На протяжении всего полета врачи контролировали их состояние. Тяжесть обусловлена скелетными травмами. В ближайший час будет проведена максимальная диагностика, сделана компьютерная томография и другие методы обследования. На основании этих заключений пациентам назначат оперативное лечение».

11:53 13.09.2021 Место крушения самолёта L-410 возле села Казачинское в Иркутской области, цитата из видео.

12:04 13.09.2021 На лечении в Казачинско-Ленской районной больнице продолжают оставаться восемь пострадавших в авиакатастрофе самолета L-410. Состояние семи из них — легкой и средней степени тяжести, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, сегодня ей сделали операцию. Как ранее сообщалась, еще одна пассажирка самолета, доставленная в Казачинско-Ленскую районную больницу, была отпущена после оказания первой необходимой помощи.

12:09 13.09.2021 Глава Иркутской области Игорь Кобзев вылетает в село Казачинское, рядом с которым в ночь на понедельник произошло крушение пассажирского самолета L-410. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Иркутской области.

12:28 13.09.2021 «Всегда удивляет, что на близкие расстояния по области самолёты летают в тёмное время суток… там ведь очень часто видимость плохая… возможно, пересмотр времени полётов позволит когда-то предотвратить катастрофу..» — отметил в комментарии на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева isakova0511.

12:42 13.09.2021 «Наши близкие живут в Магистральном и часто летают, это регулярный рейс, и он уже много лет летает днём! Как так случилось, что он летел ночью… в Казачке нет загруженности аэропорта. зато туман и задымленность там очень сильная…» — пишет на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева tata_irkutsk 82 .

12:56 13.09.2021 «Очень тяжело купить билеты на самолет, за два месяца все разобрано, и добавили еще один рейс, ночной», — пишет на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева tata_irkutsk 82 .

13:40 13.09.2021 Губернатор иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 13 сентября, побывал в Казачинско-Ленской районной больнице, где навестил пострадавших в авиакатастрофе с самолётом L-410. «Поговорил с ними, узнал о самочувствии и обстоятельствах трагедии», — пояснил глава Приангарья в своем Instagram. Беседуя с врачами, Игорь Кобзев убедился, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Читайте подробнее: Глава Приангарья навестил выживших в катастрофе с самолётом L-410

13:43 13.09.2021 Один человек из числа выживших в катастрофе с самолётом L-410 в Иркутской области — в реанимации. В хирургическом отделении остаются шесть пострадавших. Об этом сообщает глава Иркутской области Игорь Кобзев. Также, по его словам, по пятерым из них в ближайшие пару дней будет приниматься решение о переводе в Иркутскую областную больницу. Там уже находятся трое пострадавших.

13:44 13.09.2021 Пациенты, пострадавшие в авиакатастрофе, — в тяжёлом состоянии, обусловленном скелетной травмой. Предстоит подробная диагностика. После этого будет приниматься решение об оперативных вмешательствах — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

13:45 13.09.2021 Двое пострадавших после катастрофы с самолётом L-410 после получения необходимой помощи отпущены домой.

14:01 13.09.2021 «Кто выжил, родились в рубашке!» — пишет на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева snv_78@svber.

14:03 13.09.2021 Обломки самолёта L-410. © Следственный комитет России.

14:19 13.09.2021 Правительство Иркутской области в течение двух-трех дней выплатит материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе L-410 в Казачинско-Ленском районе. Средства выделят из резервного фонда региона. Об этом сообщили 13 сентября во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

14:21 13.09.2021 43-летняя врач Казачинско-Ленской районной больницы Татьяна Попович погибла в авиакатастрофе, которая произошла в ночь на 13 сентября в Иркутской области. Цитата сайта «Ирк.ру».

14:24 13.09.2021 «Это не жесткая посадка, а крушение. В тумане зацепили, видно деревья, аналогичная катастрофа была в 80-х в районе Бурдаковки», — отмечает на сайте «Ирк.ру» З.

14:25 13.09.2021 «У нас проверки по авиации надо проводить не после авиапроисшествий, а вообще по отрасли. Экономия на всем все чаще стала приводить к потере судов и людей. Слишком уж часто стали падать самолеты, «допрорывались», что и авиацию довели до состояния упадка в прямом и переносном смысле», — отмечает на сайте «Ирк.ру» Владислав.

14:27 13.09.2021 «Казачинское — это просто деревня посреди тайги! Кто додумался разрешить туда рейс ночью, да еще и в туман? Это дневной рейс», — замечает Т.

14:51 13.09.2021 «Был пассажиром на этом самолете в прошлом году. Неплохая машина и надежная машина. Тут явна ошибка пилотов», — пишет N. на сайте «Ирк.ру».

15:22 13.09.2021 Самолёт L-410. (сс) Александр Маркин

16:49 13.09.2021 15 сентября пострадавшие и семьи погибших при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области получат компенсации от местных властей. Их перечислят из резервного фонда региона.

17:30 13.09.2021 Самолёт L-410. (сс) Dmitry Terekhov

18:37 13.09.2021 Семьям погибших в авиакатастрофе под Иркутском выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тыс. рублей, в среднем — 250 тыс., получившим легкие травмы — 100 тыс. рублей. Также, по данным авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), пассажиры застрахованы на 1,2 млн рублей на случай гибели.

20:31 13.09.2021 Обломки самолёта L-410. © Следственный комитет России

21:39 13.09.2021 15 сентября в Иркутской области объявлено Днем траура в память о жертвах авиакатастрофы, об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

22:04 13.09.2021 Спасатели на месте крушения самолёта L-410. © МЧС России

04:54 Иркутская область имеет «дурную» славу в происшествиях с воздушными суднами. Только за последние 20 лет случилось 12 крупнейших трагедий. Среди рухнувших самолетов и вертолетов не только частные воздушные судна, но и борты спасателей. Подборку самых громких авиапроисшествий, произошедших в Приангарье в 2001—2021 годах, публикует ИА IrkutskMedia.

04:55 2001 год. 145 погибших. 4 июля 2001 года ночью на подлете к Иркутску разбился авиалайнер Ту-154 авиакомпании «Владивосток-авиа». Рейс следовал из Екатеринбурга во Владивосток с промежуточной посадкой в Иркутске. Пилоты выполняли маневр разворота и захода на посадку, когда авиалайнер неожиданно развернуло на 180 градусов и самолет начал падать. По предварительному анализу траектории падения, он должен был упасть на поселок Бурдаковка в 34 км от Иркутска. Пилотам удалось увести машину в сторону. Ту-154 рухнул на лесную поляну в нескольких км от села.

04:55 2006 год. 125 погибших. 9 июля 2006 года пассажирский самолет Airbus A310 авиакомпании «Сибирь» (S7) выполнял рейс №778 Москва — Иркутск. Приземлившись на взлетно-посадочной полосе иркутского аэропорта в 07:42, лайнер не остановился, съехал на поле, пробил бетонное ограждение и врезался в гаражный кооператив, который располагался в 280 метрах от «взлётки». В результате столкновения произошла частичная разгерметизация топливных баков и возгорание топлива под левой плоскостью крыла и центральной частью фюзеляжа.

04:56 2009 год. Четверо погибших. 10 мая 2009 года в 62 км от Иркутска произошла катастрофа вертолета Bell 407 RA-01895. На борту, кроме пилота, находились губернатор Иркутской области Игорь Есиповский и сопровождающие его лица (два человека). В 17 км от площадки взлета вертолет столкнулся с деревьями, упал в лес, разрушился и сгорел.

04:56 2011 год. Двое погибших. 5 июля 2011 года в 190 км севернее Киренска Иркутской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8Т авиакомпании «ЮТэйр» Приобского МТУ ВТ ФАВТ. Экипаж выполнял транспортно-связной полет по маршруту Усть-Кут — Даниловская площадь — буровая 72. На борту находились 13 пассажиров и груз.

04:56 Май 2013 года. Девять погибших. 6 мая 2013 года в районе села Преображенка Иркутской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8 RA-24 410 авиакомпании «Ангара». Воздушное судно взорвалось в воздухе при закладке взрывчатки для подрыва льда на реке Нижней Тунгуске, свидетелем катастрофы стал экипаж и пассажиры второго вертолета, также вылетевшего на инспекцию паводковой ситуации.

04:57 2016 год. 10 погибших. 1 июля 2016 года самолет Ил-76 МЧС России вылетел с аэродрома в Усольском районе на ликвидацию лесного пожара в Качугском районе. На борту находилось 10 человек. В 11:30 экипаж должен был выйти на связь, однако этого не произошло. В результате двухдневных поисков самолет был обнаружен в 145 км от Качуга, все члены экипажа погибли. Выяснилось, что от крушения воздушного судна возник лесной пожар.

04:57 Август 2013 года. Двое погибших. 6 августа 2013 года в Киренском районе Иркутской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Robinson R44 ООО «ВСП Лизинг». Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли, воздушное судно было разрушено. Известно, что полет выполнялся ночью. Воздушное судно врезалось в высокий берег в месте крутого поворота реки. Способствующим авиационному происшествию фактором могло быть возможное наличие тумана.

04:58 Сентябрь 2018 года. Трое погибших. 2 сентября 2018 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», выполнявший спецрейс для проведения аэросъемки из Усть-Кута в Кунерму, пропал с радаров. На поиски воздушного судна немедленно отправился борт Росавиации, а также самолет Ан-26 одной из местных авиакомпаний. Поисковая операция в этот день не дала результатов и была отложена до утра 3 сентября из-за наступления темноты и сложных погодных условий. На следующий день спасатели обнаружили разрушенный вертолет в 290 км на юго-востоке от Усть-Кута.

04:58 2017 год. Двое погибших. 7 декабря 2017 в районе Братского водохранилища Иркутской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Eurocopter AS-350 частного лица. После столкновения со льдом водоема воздушное судно ушло под воду.

04:59 Октябрь 2018 года. Двое погибших. 1 октября 2018 года произошло падение в реку Витим вертолета Robinson, принадлежащим ЗАО «Артель старателей «Витим». ЧП зафиксировали в пяти км юго-западнее Бодайбо Иркутской области. Предположительно, вертолет, вылетевший с посадочной площадки «Березовая», задел линию электропередачи и упал в воду.

04:59 2019 год. Двое погибших. 27 июня 2019 в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятии произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ иркутской авиакомпании «Ангара». Воздушное судно выполняло рейс из Улан-Удэ. Всего на борту находилось 43 пассажира и четыре члена экипажа. При посадке в аэропорту Нижнеангарска произошел отказ левого двигателя, после чего самолет выкатился за пределы посадочной полосы, где столкнулся с постройками и загорелся.

05:00 Апрель 2021 года. Двое погибших. 23 апреля 2021 года в районе поселка Рысево Черемховского района Иркутской области произошло падение легкомоторного самолета N-65, принадлежавшего частному лицу. В результате случившегося погибли двое мужчин 55 и 70 лет — пилот и владелец самостоятельно изготовленного воздушного судна. Предположительно, они совершали пробный полет, закончившийся трагическими последствиями.

05:00 2020 год. Шесть погибших. 19 июля 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, после чего не вышел на связь в установленное время. Более года его судьба была неизвестна. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира. Они должны были облететь территорию Тункинского и Окинского районов и определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Самолет искали как на территории Бурятии, так и Иркутской области. Поиски то приостанавливали, то снова возобновляли. В итоге в конце июля 2021 года воздушное судно было обнаружено туристами в Тункинском районе Бурятии.

05:01 Сентябрь 2021 года. Четверо погибших. 12 сентября 2021 года самолет L-410, выполнявший рейс Иркутск — Казачинское, совершил жесткую посадку в 4 км к юго-западу от пункта назначения. Четыре человека, включая пилота воздушного судна, погибли. Еще 12 пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу.

05:02 Обломки самолёта L-410. epp.genproc.gov.ru.

05:03 Как произошла катастрофа, почему самолет не взорвался и как некоторым пассажирам удалось выжить? На эти вопросы «КП» — Иркутск ответил генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991—2000 гг. Александр Барсуков: «Скорее всего, самолет был на так называемой посадочной глиссаде. То есть приземлялся, как на взлетно-посадочную полосу, а не падал камнем вниз. Самолет плавно «вынырнул» из тумана и на скорости около 200 км/ч «брюхом» по касательной стал цеплять верхушки деревьев. Не «зарылся» ни носовой частью, ни двигателями. Поэтому это и называется жесткой посадкой. Другими словами, в момент столкновения с землей силы, действующие на самолет, намного превышали его массу и самолет на несколько десятков метров «пропахал» землю».

07:15 То, что самолет не воспламенился, генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991—2000 гг. Александр Барсуков назвал большим везением. «Удар был не настолько сильный, чтобы топливо воспламенилось. Возможно, в баках его было мало и оно не вылилось, не коснулось горячих частей двигателей, нагретой проводки. Опять же должны были остаться топливные пары. Удивительно, что не замкнуло. Для паров ведь достаточно небольшой искры. Так что это большое везение», — пояснил он КП.

07:17 «Как показывает авиационная практика, чаще всего в живых остаются те пассажиры, которые находились в хвостовой части самолета. Не исключено, что, услышав скрежет фюзеляжа о деревья, люди успели мобилизоваться, сгруппироваться, схватились за что-то. А те, кто дремали, не успели этого сделать и травмировались сильнее», — пояснил КП генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991—2000 гг. Александр Барсуков.

07:19 «Тут больше вопросов к аэропорту и технике, автопилот мог не сработать оттого, что на земле техника давала неправильные координаты и посадочная полоса не была освещена, поэтому пилот не мог вручную сесть. Да и вырубать лес вокруг аэропорта нужно, хотя бы чтобы он не загорелся», — комментирует слова генерал-майора авиации, кандидата технических наук, профессор, начальника ИВВАИУ (в 1991—2000 гг.)Александра Барсукова на сайте КП один из читателей.

07:32 Также в ходе внепланового выездного заседания КЧС в селе Казачинское, рядом с которым потерпел крушение пассажирский самолёт, обсуждались вопросы медицинской помощи пострадавшим. «На данный момент нет необходимости запрашивать поддержку федерального центра. Мне доложили, что в регионе есть грамотные специалисты по нужному профилю. В наличии и лекарства», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

07:32 Всех участников спасательной операции, организованной после катастрофы с самолётом L-410 в Иркутской области, губернатор Приангарья Игорь Кобзев предложил представить к наградам. Об этом он написал в своем Instagram: «Отдельно хочу сказать о спасательной операции. Всех специалистов, которые в ней участвовали, предлагаю представить к наградам. Не могу не отметить и содействие местных жителей. Они и помогали сотрудникам МЧС, и предоставили лодки для быстрой доставки пострадавших к месту эвакуации. Такое участие, такая поддержка — неоценимы». Подробности в материале: Катастрофа с самолётом L-410 в Приангарье: спасателей хотят наградить

07:34 Авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), чей рейс 13 сентября 2021 года завершился катастрофой и гибелью пассажиров, ещё в марте 2021 года сообщали о том, что введённая ею «система управления безопасностью полетов (СУБП) не обеспечивает выявления (определения) потенциальных угроз для безопасности полетов и оценки соответствующих рисков, не обеспечивает принятия корректирующих действий, необходимых для выдерживания показателей безопасности полётов». И что немаловажно, проверка тогда проходила по жалобе частного лица и касалась именно эксплуатации воздушных судов L 410, рейс одного из которых спустя месяцы завершился трагедией. Подробности в материале: Авиакатастрофа в Приангарье — о проверках и их скандальных результатах

07:45 Все пассажиры самолёта L-410, потерпевшего крушение в Приангарье, были застрахованы. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на слова генерального директора авиакомпании «СиЛа» Андрея Богданова по итогам внепланового заседания КЧС в селе Казачинское. «Со своей стороны, как уже писал, мы произведем единовременные выплаты. Причем в ближайшие 2−3 дня. Генеральный директор компании Андрей Богданов обозначил, что пассажиры были застрахованы. Перевозчик уже работает со страховой компанией. Плюс всем пострадавшим авиакомпания от себя выплатит по 100 тысяч рублей, а семьям погибших — по 300 тысяч», — пояснил глава Приангарья. Подробности в материале: «СиЛа» поможет пострадавшим в катастрофе с самолётом L-410 в Приангарье

07:48 «Местных жителей нужно отметить (хотя бы благодарностями), понятно, что они делали всё не ради благодарностей, но тем не менее… Возможно, это спасло жизни тех, кто выжил, так как оперативное оказание мед. помощи — это очень важно. Спасибо им всем большое», — пишет в комментариях на странице Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева marina_tsmv.

07:51 Подписчики губернатора Игоря Кобзева в Instagram просят, чтобы наградили не только спасателей, но и местных жителей. «Милосердие и сострадание, оказание помощи — это поступок жителей, настоящих неравнодушных людей! Благорим вас, вы многим помогли!» — отмечает svetlana_zhebykinа.

08:05 Спасательная операция в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где в ночь на 13 сентября потерпел крушение самолет L-410, проходила на высоком организационном уровне. Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил начальник территориального ГУ МЧС РФ Вячеслав Федосеенко. Читайте также: Крушение пассажирского самолёта в Приангарье: спасатели сработали чётко

09:02 МЧС на месте жёсткой посадки самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

09:49 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режим чрезвычайной ситуации в Казачинско-Ленском районе из-за крушения самолета L-410. Режим ЧС начал действовать с 9:00 13 сентября, сообщается на портале правовой информации.

09:51 Главе Казачинско-Ленского района Сергею Швецову поручено информировать пострадавших граждан о получении денежных выплат, а также докладывать о ликвидации последствий ЧС. Министру здравоохранения региона Якову Сандакову — организовать оказание медицинский и психологической помощи пострадавшим, а также членам их семей.

12:39 В Казачинско-Ленской районной больнице находятся 11 пострадавших при посадке самолета. irkobl.ru

13:12 Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» приостановила перелеты в ночное время на посадочные площадки после крушения самолета L-410, выполнявшего ночной рейс для авиакомпании в Иркутской области. Об этом 14 сентября сообщил первый заместитель директора компании Александр Гениевский: «Мы заменили расписание в Иркутске, нам запретили по ночам летать на посадочные площадки. Нам из Федерального [агентства воздушного транспорта, Росавиации] пришел запрет на ночные полеты. Конечно, мы документы предоставим, что имеем право, что ничего не нарушали, но пока нам сказали, что не нужно [летать]». Его слова цитирует Telegram канал «Город Братск». Об этом: Крушение самолёта L-410 в Приангарье: ночные полёты приостановлены