Казань, 13 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день тела всех 16 погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинском районе Татарии выданы родственникам и 14 их них уже похоронены. Об этом 13 октября рассказал представитель экстренных служб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«За минувшие сутки родственникам выданы тела всех погибших, из них 14 захоронены», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб добавил, что 13 октября запланированы похороны оставшихся двух погибших при падении L-410: в Санкт-Петербурге и в Челябинске.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 с 20 парашютистами и двумя членами экипажа совершил жесткую посадку под Мензелинском в Татарии. При этом 16 человек погибли.