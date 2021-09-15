Иркутск, 15 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Приангарье 15 сентября объявлено днём траура по погибшим в катастрофе с самолётом L-410. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к родственникам погибших в результате катастрофы самолёта L-410 со словами соболезнования:

СКР Место падения самолёта в Иркутской области

«В этот скорбный час адресую вам слова искренней поддержки. Понимаю, что гибель родных — это невосполнимая утрата. Все жители Иркутской области переживают трагедию вместе с вами».

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Близ села Казачинское в Казачинско-Ленском районе Иркутской области судно потерпело крушение, врезавшись в сопку. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли.

Следственный комитет России назвал основными версиями катастрофы ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.

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