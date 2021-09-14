Иркутск, 14 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Все пассажиры самолёта L-410, потерпевшего крушение в Приангарье, были застрахованы. Об этом сообщил своем Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на слова генерального директора авиакомпании «СиЛа» Андрея Богданова по итогам внепланового заседания КЧС в селе Казачинское.

Цитата из видео Место крушения пассажирского самолёта в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

»Со своей стороны, как уже писал, мы произведем единовременные выплаты. Причем в ближайшие 2−3 дня. Генеральный директор компании Андрей Богданов обозначил, что пассажиры были застрахованы. Перевозчик уже работает со страховой компанией. Плюс всем пострадавшим авиакомпания от себя выплатит по 100 тысяч рублей, а семьям погибших — по 300 тысяч», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Пострадали 12 человек и ещё четверо — погибли. Возбуждено уголовное дело.

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