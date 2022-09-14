Убийство школьниц в Кузбассе — сентябрь 2021 года
Убийцу двух школьниц из Кузбасса приговорили к пожизненному лишению свободы
В Кемеровской области 14 сентября вынесен приговор убийце двух десятилетних девочек из Киселёвска Виктору Пестерникову. Судья признал его виновным в двойном изнасиловании и убийстве, и по совокупности преступлений приговорил его к пожизненному лишению свободы и принудительному лечению. Об этом...
14 сентября 2022
Смерть во имя жизни: нужна ли в России смертная казнь?
Абсолютное большинство жителей России (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) — достойный эффективный труд, а на третьем (86%) — комфортная и безопасная среда для жизни, свидетельствуют результаты опроса...
14 сентября 2021
В Кузбассе подозрительный подросток предлагал проводить детей до школы
В Ленинске-Кузнецком подозрительный человек по утрам караулит детей и предлагает проводить их до школы. Об этом сообщили горожане в социальных сетях. Этой информацией заинтересовались в полиции. «Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался...
13 сентября 2021
В СКР раскрыли подробности убийства двух школьниц из Кузбасса
Следственное управление СКР по Кемеровской области восстановило обстоятельства гибели двух школьниц из Киселёвска. Информация опубликована на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По версии следствия, днём 6 сентября 2021 года две десятилетние девочки, возвращаясь домой из...
9 сентября 2021
Обвиняемого в убийстве кузбасских школьниц взяли под стражу
Обвиняемый в убийстве двух десятилетних школьниц из Киселёвска до 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором. Об этом сообщило региональное управление СКР. «По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами, осуществляющими...
9 сентября 2021
Убившему двух школьниц кузбассовцу предъявили обвинение
В Кемеровской области ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее...
9 сентября 2021
«Убил ребенка — сдохни сам»: Сети высказались о кузбасском педофиле
Известие о том, кто в Кузбассе 41-летний рецидивист, отсидевший за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего, посреди белого дня изнасиловал и задушил двух десятилетних школьниц, взбудоражило социальные сети. Многие люди высказываются за пожизненное наказание для педофилов. А...
8 сентября 2021
В Кузбассе задержали ещё одного педофила
В Новокузнецке задержали педофила, который выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России и вел с ними недетскую переписку. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми...
8 сентября 2021
Юрист рассказал о системе надзора за бывшими заключёнными-педофилами
В связи с со смертью двух школьниц в Кузбассе от рук рецидивиста юрист Андрей Лямзин пояснил ИА REGNUM, как устроена система надзора за бывшими заключенными: Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция» «В соответствии с Федеральным законом от 06...
8 сентября 2021
Стихийный мемориал образовался у школы Кузбасса, где учились убитые девочки
Жители кузбасского Киселёвска, где были убиты две десятилетние школьницы, организовали стихийный мемориал. Горожане несут цветы и игрушки к школе, в которой учились девочки. «Сначала мемориал хотели сделать у заброшенного дома, где нашли тела. Однако территорию оцепила полиция — к зданию не пускают...
8 сентября 2021
Адвокат: убийство девочек в Кузбассе — провал в работе надзорных органов
Убийство двух десятилетних девочек в Кузбассе стало результатом недосмотра надзорных органов, считает адвокат Александр Почуев. Если вина подозреваемого в убийстве, который ранее отбыл срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, будет доказана, то это...
7 сентября 2021
Надзорным органам нужно выполнять свою работу — юрист о трагедии в Кузбассе
Чтобы не допускать новых преступлений среди лиц, ранее отбывших наказание за серьезные уголовные деяния, таких рецидивов, как убийство двух девочек в Кузбассе, надзорным органам нужно качественно выполнять свою работу, считает петербургский адвокат Серей Жорин. Следите за развитием событий в...
7 сентября 2021
Детский омбудсмен потребовала пожизненного заключения для педофилов
Наказанием для педофилов за их преступления должно стать пожизненное тюремное заключение. Об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух малолетних школьниц в Кузбассе. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены...
7 сентября 2021
СКР возбудил дело о халатности после убийства двух школьниц из Кузбасса
Задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц из кузбасского Киселёвска в апреле 2009 года был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из мест лишения свободы и был...
7 сентября 2021
Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для педофилов
Отменить мораторий на смертную казнь для педофилов предлагает лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция» «Где вы, противники смертной казни? Вы ещё с нами? Уже достаточно! Хватит...
7 сентября 2021
В Кузбассе рассказали о подозреваемом в убийстве двух школьниц в Киселёвске
Продавец-кассир магазина, в котором видеокамерами был запечатлён подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области мужчина вместе с убитыми девочками, рассказала 7 сентября в беседе с телеканалом «Звезда», что он часто приходил в эту торговую точку. Следите за развитием событий в...
7 сентября 2021
Глава СКР затребовал доклад по делу об убийстве школьниц в Кузбассе
В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в Киселёвске двух 10-летних девочек. Дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, малолетних», сообщили в СКР. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе —...
7 сентября 2021
СКР возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кузбассе
В Кемеровской области после убийства двух девочек следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили 7 сентября в пресс-службе СКР. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция» По данным следствия, в апреле 2009 года...
7 сентября 2021
В Госдуме обещают проработать идею об электронных браслетах для педофилов
Проработкой идеи об электронных браслетах для педофилов займутся в Госдуме, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция» «Одним из предложений, который звучит, мог бы быть браслет, который...
7 сентября 2021
Стало известно, где нашли тела двух школьниц из Кузбасса
Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов Киселёвска. Об этом сообщает региональное управление СКР. Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция» «Проводятся следственные действия, направленные на...
7 сентября 2021