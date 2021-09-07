Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц из кузбасского Киселёвска в апреле 2009 года был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определённые ограничения. Однако мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учёт в органы профилактики поставлен не был. Об этом сообщает СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

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«В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что тела двух школьниц с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня, 7 сентября, в одном из заброшенных домов Киселёвска. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски.