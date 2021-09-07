Москва, 7 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Отменить мораторий на смертную казнь для педофилов предлагает лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Astrakhanfm.ru Дети в опасности

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«Где вы, противники смертной казни? Вы ещё с нами? Уже достаточно! Хватит! Каждую неделю убивают и насилуют детей. Каждую неделю!!! Необходимо срочно отменить мораторий на смертную казнь и жёстко наказать всех, кто обязан был следить за этим животным. Сегодня — чужие дети, завтра — твои…» — отметил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Кемеровской области были обнаружены тела двух пропавших десятилетних школьниц из Киселёвска. Подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. задержан, он признался, что изнасиловал и задушил детей. Стало известно, что Виктор П. уже отсидел 10 лет за похожее преступление и недавно вышел на свободу.