Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Продавец-кассир магазина, в котором видеокамерами был запечатлён подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области мужчина вместе с убитыми девочками, рассказала 7 сентября в беседе с телеканалом «Звезда», что он часто приходил в эту торговую точку.

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"Часто к нам приходил мужчина, который увел девочек… Выпивку иногда покупал», — сказала она.

Также женщина добавила, что одна из погибших школьниц проживала неподалеку от этого магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов Киселёвска.