Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Тела девочек с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов Киселёвска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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«Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, мотива совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что две десятилетние школьницы накануне, 6 сентября, ушли в школу и не вернулись домой. Сегодня, 7 сентября, были обнаружены их тела. В настоящее время задержан подозреваемый в их убийстве.