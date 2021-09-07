Москва, 7 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Проработкой идеи об электронных браслетах для педофилов займутся в Госдуме, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн.

Фсин.рф Электронный браслет

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«Одним из предложений, который звучит, мог бы быть браслет, который фиксирует передвижение такого педофила. Мы будем над этим работать», — цитирует Хинштейна РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, были обнаружены тела двух пропавших десятилетних школьниц из Киселёвска. Подозреваемый в убийстве девочек Виктор П. задержан. Он признался, что изнасиловал и задушил детей.

Вместе с тем парламентарии неоднократно предлагали обезопасить детей от педофилов, в частности, в 2016 году был внесен законопроект, предполагающий слежение за педофилами по спутнику.

Депутаты Госдумы давно говорят о том, что преступников-педофилов после выхода из тюрьмы необходимо снабдить специальными устройствами, электронными браслетами, для того, чтобы все их перемещения были под контролем правоохранительных органов.