Абсолютное большинство жителей России (92%) считают самой важной национальной идеей для страны сохранение населения, здоровье и благополучие семей, на втором месте (87%) — достойный эффективный труд, а на третьем (86%) — комфортная и безопасная среда для жизни, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу АНО «Национальные приоритеты» год назад — с 12 по 18 сентября среди 1,6 тыс. человек, достигших совершеннолетия. Так получилось, что новостная повестка дней последних дней вывела в фокус общественного внимания преступления, связанные с сексуальным насилием и убийствами, в том числе — совершенные педофилами. На втором месте по уделяемому общественностью вниманию — неисчислимое множество правонарушений и тяжких преступлений, совершаемых мигрантами из так называемого СНГ, подрывающих, к слову, возможность реализации права на упомянутые выше «достойный эффективный труд» и «комфортную и безопасную среду для жизни». Остановимся на нескольких, самых свежих примерах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, 9 сентября суд Центрального района Кемерова арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Киселевске. Событие это имело огромный резонанс и стало последней каплей, переполнившей чашу общественного долготерпения. Уже на следующий день основатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец сообщила о поддержке разработанного парламентариями Госдумы РФ от «Единой России» законопроекта, который предполагает существенное ужесточение наказания за педофилию — вплоть до пожизненного срока в колонии строгого режима. Пожизненное будут давать педофилам, совершившим насилие в отношении несовершеннолетнего повторно, и в случае, если преступление совершено впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних или сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими (убийство, причинение вреда здоровью, доведение до самоубийства). Те же, кто не попадает под пожизненное (соитие по взаимному согласию, например), будут под постоянным контролем, сообщил депутат Госдумы от «ЕР» Александр Хинштейн.

Педофилия, как шизофрения, не лечится. Максимум — приглушаются симптомы, но даже при этом они никогда не исчезают. Законопроект о пожизненном для педофилов, внесенный сегодня «Единой Россией», должен быть принят. Тяжким и особо тяжким преступлениям — тяжкое и особо тяжкое наказание — пишет самарский телеграм-канал «Столовка Белого дома», заподозрить который в симпатиях к «единороссам» (судя по контенту) было бы большим преувеличением.

Детская площадка

Как сообщал 13 сентября телеграм-канал Baza, в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом состоялся народный сход численностью около двухсот человек, которые вышли на улицы, чтобы выразить протест и потребовать наказания для гастарбайтеров, надругавшихся над местной 65-летней жительницей и убивших её. По словам местных жителей, мигранты пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Трагедия с пожилой женщиной стала для людей последней каплей. После полуночи, на следующий день подозреваемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном Сергиевом Посаде задержаны. А вот за массовый сход местных жителей, протестующих против мигрантского беспредела, может ответить сын покойной — местный ассенизатор Александр. Полицейские считают мужчину одним из активистов, поднявших народные волнения. Также полицейскому давлению подвергся журналистАндрей Трофимов, который освещал убийство пенсионерки в Бужаниново — ему теперь грозят уголовным делом. Напряжение снизилось после вмешательства «высших сил» — главы СК РФ Александра Бастрыкина, отдавшего распоряжение разобраться в ситуации, и губернатора Московской области Андрея Воробьёва, распорядившегося закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, возле которого с таким требованием накануне собрались местные жители. Конечно, виновные теперь будут наказаны, депортированы и проч. А пока что — в подмосковной деревне близ священного для каждого православного места местными жителями (и не только) создаётся инициативная группа «Бужаниново это мы! Русичи, пора объединиться», в телеграм-канале которой будут новости о формировании дружин по городам. «Наша цель не провокации. А показать, кто в доме хозяин. В планах знакомства, встречи, различные тренинги и, конечно же, спорт» — пишут неравнодушные активисты.

То есть деградация отечественной ситуации с криминалом, коррупцией и инородцами в типичном скорее для Латинской Америки направлении приближается к той черте, за которой создание и активная деятельность «эскадронов смерти» станет неотвратимой чертой общественно-политического ландшафта.

О чём косвенно, но убедительно свидетельствуют данные репрезентативного (20,5 тыс. респондентов) опроса, проведенного главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым на своём телеграм-канале.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Результаты опроса: «Скажите, что важнее: справедливость или милосердие?», %

Результаты опроса убедительно показывают настрой общества на ужесточение реакции карательной системы государства на всё более тяжкую криминальную ситуацию.

Андрей Сафонов ИА REGNUM По данным опроса «Левада-центра» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом) «Какими мерами можно скорее всего добиться снижения преступности?», %

Которая, по результатам проведенного в июне текущего года опроса «Левада-центра» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом), выражалась бы не только в ужесточении законов и правоприменительной практики, но и в повышении благосостояния людей. Половина россиян (48%) считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний (+3% с 2019 года). Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов (-6% с 2019 года). 40% считают, что нужно повышать общее благосостояние людей (+2% с 2019 года — в пределах статистической погрешности).

Андрей Сафонов ИА REGNUM По данным опроса «Левада-центра» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом) «За какие из следующих преступлений вы бы предложили приговаривать к смертной казни?», %

Данные «Левада-центра» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом)) коррелируют с проведенным в октябре 2019 года опросом ИА REGNUM «Нужна ли в России смертная казнь?», в котором приняло участие 18 319 читателей, 95% из которых — жители России.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «В России с 1996 года, со времени вступления в Совет Европы, действует мораторий на смертную казнь. Помогло ли это снизить преступность в обществе, как Вы считаете?», %

Как следует из анализа однонаправленных ответов (варианты 1+2, 3, 4+5) на вопрос «Помогла ли отмена смертной казни снизить преступность?», абсолютное большинство (78%) респондентов считает — нет, а 8% уверены в обратном.

Распределение ответов на вопрос «Какие преступления заслуживали бы смертной казни, как вы считаете (можно выбрать несколько вариантов ответа)?», %:

Генеральное распределение ответов на вопрос «Какие преступления заслуживали бы смертной казни, как вы считаете?» показало, что большинство респондентов смертную казнь как высшую меру наказания считают применимой в качестве наказания за серийные убийства, преступления на почве педофилии и терроризм. То есть рассмотренные нами частные примеры педофилии и мигрантский «коллективный секс» вполне под эти категории подходят.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Готова ли наша судебная система к возврату смертной казни в качестве наказания, как Вы считаете?», %

Как показывает анализ однонаправленных ответов (варианты 1+2, 3, 4+5) на вопрос «Готова ли наша судебная система к возврату смертной казни в качестве наказания», лишь четверть респондентов считают, что отечественная судебная система — один из столпов государства — готова к возврату смертной казни, а 49% в таковой готовности ей отказывают. В столицах-мегаполисах государства нашего расклад ещё жёстче: оценка эффективности судебной системы едва дотягивает до четверти опрошенных, а неэффективность достигает 50%. Чуть менее категоричны представители «глубинного народа». То есть — жители российских провинций, опрошенные представители которых оценили эффективность судов в пределах от 26 (в посёлках и сёлах) до 28% в крупных городах, с населением до миллиона жителей.

В Венецианской республике эпохи Возрождения однажды, после вынесения судом ошибочного, как оказалось впоследствии, смертного приговора был казнён местный пекарь. И на протяжении нескольких последующих столетий существования республики любое заседание суда обязательно предварялось громогласным напоминанием специального глашатая: «Помни о пекаре!«

В нашем же запущенном случае следовало бы также помнить не только лишь «о пекаре», но и о том, что «не хлебом единым жив человек, но и словом Божьим» (Евангелие от Матфея, 4.4). И да простятся человеческие грехи исполняющим Волю Его.