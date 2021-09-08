Кемерово, 8 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Жители кузбасского Киселёвска, где были убиты две десятилетние школьницы, организовали стихийный мемориал. Горожане несут цветы и игрушки к школе, в которой учились девочки.

Жестокое обращение с детьми

«Сначала мемориал хотели сделать у заброшенного дома, где нашли тела. Однако территорию оцепила полиция — к зданию не пускают. По всей видимости, там продолжаются следственные действия, — сообщается на странице паблика «Новости Прокопьевск Киселёвск» в социальной сети «ВКонтакте». — Пока цветов и игрушек у школы немного — первыми почтить память школьниц пришли те, кто принимал участие в поисках».

Напомним, две десятилетние школьницы из Киселёвска 6 сентября ушли в школу и не вернулись домой. Последний раз их видели с незнакомым мужчиной в магазине, где они покупали сладости. 7 сентября их тела нашли в заброшенном доме. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он уже признался, что изнасиловал и задушил девочек.

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