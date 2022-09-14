Киселёвск, Кемеровская область, 14 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области 14 сентября вынесен приговор убийце двух десятилетних девочек из Киселёвска Виктору Пестерникову. Судья признал его виновным в двойном изнасиловании и убийстве, и по совокупности преступлений приговорил его к пожизненному лишению свободы и принудительному лечению. Об этом сообщил сайт NGS42.ru.

Цитата из к/ф «Побег из Претории». реж Фрэнсис Аннан. 2020. Великобритания, Австралия В суде

Также Пестерников должен будет выплатить 2 млн рублей компенсации в отношении одного из потерпевших и 500 тысяч рублей — другого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 сентября 2021 года в одном из заброшенных домов города Киселевска были обнаружены тела двух школьниц. Позже в их изнасиловании и убийстве признался 41-летний житель города Мыски. При этом он до 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором.

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