Новокузнецк, Кемеровская область, 8 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Новокузнецке задержали педофила, который выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России и вел с ними недетскую переписку. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Педофил

Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция»

"Судя по тому, что он писал о себе в интернете, несколько лет назад охранял заключённых, а потом вновь пытался устроиться охранником. С детьми 36-летний мужчина вел переписку в социальной сети «ВКонтакте» с фейковой страницы», — уточнил источник СМИ.

Сначала педофил выбирал мальчиков из небольших деревень по всей России. Так, в июле 2014 года его жертвой стал 13-летний мальчик из посёлка Колывань Новосибирской области. В сентябре 2014 года он переписывался с 14-летним подростком из деревни Семедово Московской области. Также мужчина переписывался с 13-летней девочкой из новосибирского Бердска. Затем он стал писать подросткам из крупных городов. В марте 2015 года его жертвой стал 12-летний мальчик из Новосибирска. В октябре 2016 года интим-фото ему присылал 12-летний подросток из Нижнего Новгорода. В ноябре 2016 года он общался с 13-летним мальчиком из Новосибирска. В январе 2017 года — с 12-летним мальчиком из Краснодара.

3 сентября 2021 года мужчину задержали кемеровские полицейские. В настоящее время, по словам источника в правоохранительных органовах, он находится под арестом. Проверяется его возможная причастность к другим преступлениям. Мужчине предъявлены обвинения по части 3 статьи 135 УК РФ — ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Киселёвске накануне, 7 сентября, в заброшенном доме были найдены тела двух десятилетних школьниц. Они ушли в школу 6 сентября и не вернулись домой. Позже был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он признался, что изнасиловал и задушил девочек.

Читайте также: Стихийный мемориал образовался у школы Кузбасса, где учились убитые девочки