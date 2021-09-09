Киселёвск, Кемеровская область, 9 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Кемеровской области восстановило обстоятельства гибели двух школьниц из Киселёвска. Информация опубликована на официальном сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По версии следствия, днём 6 сентября 2021 года две десятилетние девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, предложил школьницам купить им сладости и еду для птиц. Девочки пошли с ним. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, выпив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы они никому не рассказали об этом, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушёл на работу.

Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что дочь не вернулась из школы, обратились в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Он дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей.

«Судебно-медицинские экспертизы установят точную причину смерти потерпевших, наличие телесных повреждений и их характер. Обвиняемому будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении детей. Выясняются условия, в которых воспитывались потерпевшие, действиям родителей будет дана юридическая оценка», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что обвиняемого в убийстве кузбасских школьниц взяли под стражу.