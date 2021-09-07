Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Чтобы не допускать новых преступлений среди лиц, ранее отбывших наказание за серьезные уголовные деяния, таких рецидивов, как убийство двух девочек в Кузбассе, надзорным органам нужно качественно выполнять свою работу, считает петербургский адвокат Серей Жорин.

Иван Шилов ИА REGNUM Надзорные органы

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По словам собеседника ИА REGNUM, можно очень долго дискутировать на тему отмены моратория на смертную казнь, предлагать изменения в законодательство и вносить поправки.

«Это всё правильно, нужно менять и дополнять законодательство, чтобы фактически спасти людей от тех преступников, которые никогда не исправятся. Но для начала нужно качественно исполнять действующее законодательство», — подчеркнул собеседник агентства.

Сергей Жорин напомнил, что в настоящий момент в РФ действует федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в котором перечислены категории граждан, за которыми необходимо вести административный надзор.

«На таких лиц накладываются определенные ограничения. В их рамках можно эффективно минимизировать возможную опасность этой категории граждан. Важно, чтобы орган, который осуществляет этот административный надзор, подходил к этому вопросу не формально, а качественно и эффективно», — указал адвокат.

Юрист отметил, что на данный момент необходимо как минимум задействовать существующие нормы, а в будущем вносить изменения в действующее законодательство, но так, чтобы не пострадали лица, которые не представляют опасность для общества.

«Считаю, что надзорному органу нужно качественно выполнять свою работу», — подытожил адвокат Сергей Жорин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летний жителя города Мыски. Мужчина признался в том, что изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Их тела были найдены 7 сентября 2021 года в одном из заброшенных домов города Киселевска.

В СК РФ отмечают, что в апреле 2009 года мужчина был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он отбыл положенный срок и в апреле 2019 года вышел на свободу, после чего его поставили на административный надзор. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определенные ограничения. Однако после он уехал на постоянное место жительство в другой город, где на учет в органы профилактики не был поставлен.