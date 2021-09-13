Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 13 сентября, 2021, 04:34 — ИА Регнум. В Ленинске-Кузнецком подозрительный человек по утрам караулит детей и предлагает проводить их до школы. Об этом сообщили горожане в социальных сетях. Этой информацией заинтересовались в полиции.

Педофил

«Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учёте в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья», — сообщили «НГС Новостям» в региональном МВД.

В полиции уточнили, что сейчас он находится в профильном диспансере.

Напомним, что 7 сентября в Киселёвске в заброшенном доме были найдены тела двух десятилетних школьниц. Позже 41-летний житель города Мыски признался, что изнасиловал и задушил девочек.

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А в Новокузнецке задержали педофила, который выманивал интим-фото у мальчиков-подростков со всей России и вел с ними недетскую переписку.

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