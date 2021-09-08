Известие о том, кто в Кузбассе 41-летний рецидивист, отсидевший за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего, посреди белого дня изнасиловал и задушил двух десятилетних школьниц, взбудоражило социальные сети. Многие люди высказываются за пожизненное наказание для педофилов. А предложения некоторых оказались совсем уж радикальными.

Уильям Хогарт. Воздаяние жестокости

«Когда же уже примут закон о казни для таких упырей? Сколько маленьких ангелочков должны еще погибнуть, это же НАШИ ДЕТИ, никто от такой трагедии не защищен!» — Наталья («Одноклассники»).

"Надругался, убил ребенка — сдохни сам, неважно, от пули в башку или от каторжного труда. И плевать на гомосяче-педофильную Европу с её «человеческими ценностями» и законами Европейского суда, они по нашим законам не живут и их не признают», — отмечает Виктор Иванчихин в группе https://ok.ru/barneos22 «Барнаул 22» («Одноклассники»).

"Чаще всего доверяют посторонним людям дети, которые не получают любви и внимания дома. Родители, любите своих детей, чтобы те не бежали, как несчастные собачата к руке, которая им протянула пряник», — призывает N.

«Когда в СССР за изнасилование ввели смертную казнь, количество преступлений на половой почве никак не уменьшилось, зато теперь насильники начали убивать своих жертв, чтобы не было свидетелей. Думаете, если такой закон примут, то в этот раз будет по-другому? Да с нашей системой «правосудия» проблема невиновно оговоренных тоже встанет особенно остро», — рассуждает Т.

«Часто происходят ситуации с чужими детьми, из-за которых иногда мне иногда становится не по себе! Например, чужой ребенок потерялся и идет ко мне в слезах с просьбой отыскать маму/папу или случайно хватает за руку, с детской непосредственностью перепутав со своим папой, или просто играет в гляделки, мило улыбаясь. Так вот я, здоровый взрослый мужик, ловлю себя на мысли, что боюсь чужих детей…

Следственный комитет России Кадры задержания подозреваемого в убийстве школьниц в Киселёвске

Ведь если его родители не очень хорошие люди или просто ребенку что-то причудится (страх или еще какая детская фантазия), то я могу поиметь кучу проблем с законом!» — замечает С.

«Именно пожизненное заключение на случай оговоров или судебных ошибок, чтобы было время исправить ситуацию если человек действительно невиновен. Но истинных зверей выпускать из клетки НЕЛЬЗЯ!

Не хочет общество брать грех на душу и казнить, значит, нужно содержать в тюрьмах пожизненно. Химическая кастрация — не мера, она обратима. Да и если человек маньяк, он найдет способ нанести вред другому человеку, кастрация не поможет. Большинство людей, родителей готово потратить налоги за пожизненную изоляцию педофилов и безопасность наших детей!

Опять же, тяжесть наказания для разных преступлений должна быть разной, в зависимости от нанесенного вреда. Эксгибиционистов и тех, кто, простите, нужду на людях справлял, а его дети увидели и психическую травму получили, нельзя равнять с насильниками и убийцами по тяжести наказания», — замечает другой участник обсуждения на сайте алтайского ИА «Амител».

"В советское время таких преступлений было даже больше, в нашем районе в 70−80 годы несколько случаев. Не забываем, что самые известные маньяки родом из советского прошлого», — замечает А.

Следственный комитет России Заброшенный дом, в котором нашли тела убитых девочек

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, в Киселёвске (Кемеровская область) был задержан 41-летний мужчина, который признался, что изнасиловал и убил двух школьниц, им было всего по 10 лет.

По данным СКР, всё происходило в доме, который подозреваемый арендовал три недели назад. Ранее он был судим за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

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