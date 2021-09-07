СКР возбудил дело о халатности после убийства двух детей в Кузбассе
Кемерово, 7 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области после убийства двух девочек следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили 7 сентября в пресс-службе СКР.
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По данным следствия, в апреле 2009 года подозреваемый в убийстве был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления в отношении несовершеннолетнего.
В апреле 2019 года мужчина освободился и был поставлен на административный надзор, до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.
По факту халатности органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, было возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, две десятилетние школьницы накануне, 6 сентября, ушли в школу и не вернулись домой. Сегодня, 7 сентября, были обнаружены их тела. Подозреваемый в убийстве был задержан. Он уже признался, что изнасиловал и задушил детей.
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