Кемерово, 7 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области после убийства двух девочек следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили 7 сентября в пресс-службе СКР.

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По данным следствия, в апреле 2009 года подозреваемый в убийстве был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления в отношении несовершеннолетнего.

В апреле 2019 года мужчина освободился и был поставлен на административный надзор, до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.

«При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был», — сообщили в СКР.

По факту халатности органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, две десятилетние школьницы накануне, 6 сентября, ушли в школу и не вернулись домой. Сегодня, 7 сентября, были обнаружены их тела. Подозреваемый в убийстве был задержан. Он уже признался, что изнасиловал и задушил детей.

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