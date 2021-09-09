Киселёвск, Кемеровская область, 9 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве двух десятилетних школьниц из Киселёвска до 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

«По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами, осуществляющими надзор за указанной категорией граждан, возбуждено и расследуется уголовное дело. Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признаёт. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мужчине было предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

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