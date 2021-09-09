Обвиняемого в убийстве кузбасских школьниц взяли под стражу
Киселёвск, Кемеровская область, 9 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве двух десятилетних школьниц из Киселёвска до 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором. Об этом сообщило региональное управление СКР.
«По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами, осуществляющими надзор за указанной категорией граждан, возбуждено и расследуется уголовное дело. Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признаёт. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что мужчине было предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
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