Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Убийство двух десятилетних девочек в Кузбассе стало результатом недосмотра надзорных органов, считает адвокат Александр Почуев. Если вина подозреваемого в убийстве, который ранее отбыл срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, будет доказана, то это укажет на провал в работе участкового уполномоченного полиции и уголовно-исполнительной инспекции (УИИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Адвокат Александр Почуев

«Любые преступления против личности человека, а тем более такие, как убийство и изнасилование, вызывают отвращение у большинства людей. И этим обусловлены широкий общественный резонанс, внимание публики и наличие массового желания возрождения смертной казни. Но каждому из нас нужно помнить, что совсем недавно смертная казнь использовалась как основное орудие пролетариата в классовой борьбе. И никто не застрахован от того, чтобы получить ярлык преступника по ошибке или умыслу следователя», — сказал адвокат Почуев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, современная судебная практика показывает, что в России оправдательных приговоров выносится не более 0,2% от общего числа, то есть ошибки при рассмотрения дела так или иначе допускаются. И, несмотря на признательные показания подозреваемого, его социальный статус и предыдущие судимости, обществу стоит задать вопрос следствию: а это точно он?

«В моей практике были случаи, когда для успешного и быстрого раскрытия преступлений всё спихивали на того, кому уже терять нечего и он уже имеет соответствующий «букет» судимостей. А бывали случаи, когда делали то же для сокрытия истинных преступников. Поэтому я считаю, что расследование по таким делам должно вестись без активного освещения силовиками в СМИ, без формирования преждевременного общественного обвинительного вердикта по делу, и призываю к сохранению личной тайны и тайны следствия до направления дела в суд», — считает адвокат.

При этом Почуев отметил, что в вопросе привлечения человека за совершение преступления против половой свободы смешиваются общечеловеческий понятийный аппарат, мировоззрение, потребность в справедливости и гуманистические ценности.

«Народ и государство часто задаются вопросом — возможно ли вообще применение смертной казни? Целесообразно ли содержание лиц в заключении пожизненно? Возможно ли применение смертной казни по отдельным составам преступления? В целом смертная казнь как вид наказания не отменена в РФ, но на ее исполнение наложен мораторий, следовательно, её реализация невозможна.

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом — можно ли разрешить ее применение к лицам, осужденным за педофилию? В данном случае надо принимать во внимание то, что лица, обвиненные по столь тяжкой статье, не всегда являются педофилами. Как мы можем видеть, часто обвиняемые могут становиться жертвами семейных конфликтов — как то определение места жительства ребенка при разводе — или даже бизнес-конфликтов. А с учетом того, что следствие и суд в России зачастую носят сугубо обвинительный характер, и судебные ошибки не всегда исправляются — это образует проблему защиты личности», — пояснил собеседник агентства.

В связи с трагедией в Кузбассе встает вопрос о действенности превентивных мер, которые разработало государство, — административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы: работа участкового на своей «земле» и уголовно-исполнительной инспекции (входят в структуру ФСИН, — прим. ред.). А также возможности применения к лицам, повторно совершившим половые преступления, максимальной меры наказания в РФ — пожизненного лишения свободы.

«Однозначно ответить на вопрос: «а стоит ли вообще выпускать педофилов из тюрьмы?», — крайне затруднительно. Статистика показывает, что в более половине случаев происходит рецидив. Санкция за совершение иных действий сексуального характера предусматривает безальтернативное лишение свободы сроком от 12 до 20 лет, что является довольно серьезным наказанием. Возможно, при освобождении следовало бы отправлять таких лиц на принудительное лечение, усилить учет за такими лицами со стороны сотрудников полиции. Также с трибун часто звучали идеи о химической кастрации для педофилов, что тоже может иметь свой эффект», — подытожил адвокат Александр Почуев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летний жителя города Мыски. Мужчина признался в том, что изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Их тела были найдены 7 сентября 2021 года в одном из заброшенных домов города Киселевска.

В апреле 2009 года мужчина был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он отбыл положенный срок и в апреле 2019 года вышел на свободу, после чего в отношении него был установлен административный надзор. Однако после переезда на постоянное место жительство в другой город он не был поставлен на учет в органы профилактики.