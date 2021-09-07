Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в Киселёвске двух 10-летних девочек. Дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, малолетних», сообщили в СКР.

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Напомним, что тела детей были обнаружены сегодня, 7 сентября, в одном из заброшенных домов города. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.