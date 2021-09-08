Москва, 8 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В связи с со смертью двух школьниц в Кузбассе от рук рецидивиста юрист Андрей Лямзин пояснил ИА REGNUM, как устроена система надзора за бывшими заключенными:

Педофил

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«В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее — Закон) в отношении бывших заключённых судом устанавливаются временные ограничения их прав и свобод, возлагаются определенные обязанности (административные ограничения).

Суть данного административного ограничения заключается в предотвращении повторного совершения преступлений (правонарушений) лицами, имеющими судимость за определенные виды преступлений, предусмотренные законом, путем наблюдения органами внутренних дел за соблюдением установленных ограничений.

По общим правилам административный надзор устанавливается судом в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых (освобожденных) из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого (особо тяжкого) преступления либо преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего либо двух и более преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — лица, указанные в ч. 1 ст. 3 Закона).

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона административный надзор за такими лицами устанавливается только в случае признания их злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, чем считается: совершение после освобождения в течение одного года двух и более административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности.

Вместе с тем, независимо от вышеназванных оснований административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетних лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, если они имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего либо за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, а также в отношении лиц, совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и иные основания согласно ч. 2 ст. 3 Закона».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 сентября, в Киселёвске (Кемеровская область) был задержан 41-летний мужчина, который признался, что изнасиловал и убил двух школьниц, им было всего по 10 лет.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе — о халатности сотрудников полиции, которые должны были осуществлять административный надзор (ст. 293 УК).

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