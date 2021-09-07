Москва, 7 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Наказанием для педофилов за их преступления должно стать пожизненное тюремное заключение. Об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух малолетних школьниц в Кузбассе.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Следите за развитием событий в трансляции: «Школьницы найдены мертвыми в Кузбассе — трансляция»

Омбудсмен подчеркнула, что аппарат уполномоченного «настойчиво из года в год бьется за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей». Так, по её словам, которые приводит ТАСС, с 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищённость детей.

«Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого ещё не понятно, зачем этот документ?» — недоумевает Кузнецова.

Напомним, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил более жёсткое наказание — отменить мораторий на смертную казнь для педофилов.

Читайте также: Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь для педофилов

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области двое пропавших десятилетних школьниц из Киселёвска были обнаружены мёртвыми в одном из заброшенных домов. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности детей 41-летний житель города Мыски. Он признался, что изнасиловал и задушил девочек.