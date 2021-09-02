Крушение военного самолёта Ил-112В в Подмосковье 17.08.21
В Минпромторге назвали срок завершения расследования крушения Ил-112В
Работа комиссии по расследованию обстоятельств крушения новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В будет завершена к 17 сентября. Об этом 2 сентября сообщил журналистам председатель комиссии, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)...
2 сентября 2021
В Минпромторге заявили об отсутствии выводов по крушению Ил-112В
Окончательных выводов относительно причин катастрофы Ил-112В в Московской области на данный момент нет. Об этом 1 сентября заявил замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию инцидента Олег Бочаров. «Комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работать. Никаких...
1 сентября 2021
Погибший экипаж Ил-112В награждён орденами Мужества
Члены экипажа самолета Ил-112В, который разбился под Кубинкой, награждены орденами Мужества посмертно. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает 31 августа пресс-служба Кремля. Лётчики удостоены государственной награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при...
31 августа 2021
«Что происходит?» — соцсети о крушении истребителя МиГ-29 под Астраханью
Крушение истребителя МиГ-29 во время планового полёта в Астраханской области вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 августа в социальной сети «ВКонтакте». "Один раз — случайность, дважды — совпадение, ну, а трижды — уже закономерность. Но надеюсь, что...
20 августа 2021
«Черный ящик» упавшего в Подмосковье Ил-112В отправлен на расшифровку
Бортовой самописец разбившегося в Московской области опытного экземпляра самолёта Ил-112В направлен на расшифровку, сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на представителя комиссии по расследованию этого инцидента. По его словам, о причинах катастрофы что-либо говорить пока рано. «Поисковые и...
19 августа 2021
«Эти лётчики — герои!» — соцсети о крушении Ил-112В в Подмосковье
Крушение опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Московской области и смерть его экипажа из трёх человек вызвали реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мысли по данному поводу 18 августа в социальной сети Facebook. «Боже, как страшно и жалко! Заживо сгореть...
18 августа 2021
Найдены «чёрные ящики» разбившегося в Подмосковье самолёта Ил-112В
Обнаружены два бортовых самописца самолёта Ил-112В, потерпевшего катастрофу в Московской области, сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По утверждению агентства, состояние «чёрных ящиков», найденных на месте крушения, не должно помешать расшифровке данных. «Найдены два...
18 августа 2021
У Ил-112В перед крушением не сработала система флюгирования винта
Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В упал в штопор из-за несработавшей системы винта, сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника, у воздушного судна перед крушением не сработала система флюгирования правого двигателя, в результате возникла...
18 августа 2021
Ил-114-300 в Подмосковье запретили перелёт после катастрофы в Кубинке
Самолёту Ил-114−300 запретили перелёт из аэропорта «Жуковский» в «Кубинку», сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на источник в сфере авиации. Пассажирский лайнер планировал перелёт для участия в форуме «Армия-2021». Причина запрета, как уточняется, связана с крушением лёгкого военно-транспортного...
18 августа 2021
Двигатели у Ил-112В были «нехорошие» — бывший конструктор
Претензий к сборке новейшего военно-транспортного самолёта Ил-112В на Воронежском авиазаводе нет, однако есть большие вопросы к двигателю, который был установлен на опытном образце. Об этом журналистам рассказал бывший конструктор компании «Ил» Николай Таликов. В беседе с «Вести-Воронеж» он отметил...
18 августа 2021
В 2022 году к лётным испытаниям подключат ещё два самолета Ил-112В
После выяснения причин крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, произошедшего накануне в подмосковной Кубинке, к летным испытаниям в 2022 году будут подключены еще два таких самолета. Об этом 18 августа рассказал источник в авиационной отрасли. «После установления причин катастрофы Ил-112В в...
18 августа 2021
Сын погибшего бортинженера Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
О своем последнем разговоре с отцом рассказал 18 августа сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего накануне при крушении самолета Ил-112В в Кубинке. Как отметил в беседе с «Московским комсомольцем» 31-летний Роман, он последний раз говорил со своим отцом за день до произошедшей...
18 августа 2021
Испытания Ил-112В продолжатся несмотря на катастрофу — источник
В России продолжат реализацию программы лётных испытаний лёгкого военного-транспортного самолета Ил-112В, несмотря на аварию, которая привела к крушению первого лётного образца и гибели экипажа. Об этом 18 августа сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В настоящее время второй опытный...
18 августа 2021
Установлена предварительная причина катастрофы Ил-112В — СМИ
Предварительной причиной катастрофы опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье признан помпаж двигателя, его разрушение и последовавшее за этим возгорание, сообщает 17 августа ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах. «Предварительная причина — помпаж...
17 августа 2021
Путин передал соболезнования родным погибшего экипажа Ил-112В
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким лётчиков, погибших при катастрофе самолёта Ил-112В, сообщает 17 августа пресс-служба Кремля. Глава российского государства отметил мужество и профессионализм Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева, а также...
17 августа 2021
Вице-премьер Борисов выразил соболезнования семьям экипажа Ил-112В
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выразил свои соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа самолета Ил-112В, который разбился 17 августа в Московской области. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости. «Заместитель председателя...
17 августа 2021
ОАК подтвердила гибель в Подмосковье экипажа Ил-112В
Весь экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, разбившегося в районе аэродрома Кубинка (Московская область), погиб, сообщили 17 августа в Объединённой авиастроительной корпорации. Погибли Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. ОАК заявила, что семьям погибших будет оказана помощь...
17 августа 2021
Настоящий ас: губернатор Воронежской области о Герое России Николае Куимове
Соболезнования в связи с гибелью членов экипажа опытного образца самолета Ил-112В, совершавшего испытательный полет в Подмосковье, выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Из Кубинки пришло трагическое известие. По сообщению ОАК...
17 августа 2021
После крушения Ил-112В в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ил-112В в подмосковном аэродроме Кубинка возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. По ее словам, на данный...
17 августа 2021
Пилоты потерпевшего крушение Ил-112В уводили самолёт от жилых домов
Пилоты самолета Ил-112В, который ранее разбился в Московской области, пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов. Об этом 17 августа рассказал источник в экстренных службах. «Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», — приводит его слова ТАСС. При этом в...
17 августа 2021