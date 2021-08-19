Москва, 19 августа, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Бортовой самописец разбившегося в Московской области опытного экземпляра самолёта Ил-112В направлен на расшифровку, сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на представителя комиссии по расследованию этого инцидента.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В первый полет

По его словам, о причинах катастрофы что-либо говорить пока рано.

«Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены 18 августа… Твердотельный защищенный бортовой накопитель уже направлен на расшифровку», — цитирует его слова агентство.

«О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно», — подчеркнул сотрудник комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Московской области потерпел катастрофу опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В. Погибли трое членов экипажа.