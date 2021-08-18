Москва, 18 августа, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В России продолжат реализацию программы лётных испытаний лёгкого военного-транспортного самолета Ил-112В, несмотря на аварию, которая привела к крушению первого лётного образца и гибели экипажа. Об этом 18 августа сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ilyushin.org Ил-112В перед летными испытаниями

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвёртый опытные самолеты будут подключены к полётам», — цитирует РИА Новости собеседника.

Он добавил, что третий и четвёртый Ил-112В поднимутся в небо для продолжения испытаний летом 2022 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что транспортный Ил-112В потерпел крушение 17 августа при заходе на посадку в подмосковном аэродроме Кубинка. По предварительной версии, у самолёта произошло разрушение и возгорание правого двигателя. Погибли три члена экипажа — Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.