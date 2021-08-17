Воронеж, 17 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью членов экипажа опытного образца самолета Ил-112В, совершавшего испытательный полет в Подмосковье, выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Http://www.vaso.ru/ Ил-112В взлетает с аэродрома в Воронеже

«Из Кубинки пришло трагическое известие. По сообщению ОАК, погибший экипаж возглавлял Герой России Николай Куимов. Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль. Судя по видеокадрам, Николай Дмитриевич вместе с коллегами Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым пытался отвести горящую машину подальше от населенного пункта. Им это удалось ценой собственных жизней. Выражаю глубокое сочувствие родным и близким погибших летчиков», — говорится в соболезновании губернатора.

Глава региона добавил, что установлением причин аварии займется специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа близ подмосковного аэродрома Кубинка разбился первый опытный образец самолёта Ил-112В, собранный на Воронежском авиазаводе. Экипаж погиб. 13 августа самолет совершил перелет из Воронежа в Подмосковье.