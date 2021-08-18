Воронеж, 18 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Претензий к сборке новейшего военно-транспортного самолёта Ил-112В на Воронежском авиазаводе нет, однако есть большие вопросы к двигателю, который был установлен на опытном образце. Об этом журналистам рассказал бывший конструктор компании «Ил» Николай Таликов.

Vaso.ru Ил-112В

В беседе с «Вести-Воронеж» он отметил, что опытный образец Ил-112В в Москву из Воронежа 13 августа провожали с плохими предчувствиями. По словам Таликова, двигатели у судна были «нехорошие».

»У меня нет претензий к воронежскому заводу, у меня есть большие претензии к мотористам! Но случилось то, что случилось. Погибли профессионалы, и найти им замену будет крайне непросто», — сказал Таликов.

Бывший конструктор также затруднился дать прогноз относительно строительства новых Ил-112В. Он уточнил, что планы имеются, но о сроках говорить нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, первый опытный образец новейшего военно-транспортного самолёта Ил-112В, собранный на Воронежском авиазаводе (ВАСО) разбился при заходе на посадку на аэродром в Кубинке, где он проходил испытания в преддверии Международного форума «Армия-21». Установлено, что у самолёта загорелся двигатель. В результате погиб весь экипаж в составе летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.

Отметим, что на ВАСО за запуск производства Ил-112В возлагали большие надежды. Серийное производство планировали открыть с 2023 года, заявлялось о необходимости строительства около 200 машин для нужд Минобороны РФ и ряда госструктур.

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