Москва, 17 августа, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выразил свои соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа самолета Ил-112В, который разбился 17 августа в Московской области. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости.

Vaso.ru Ил-112В

«Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выражает соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа Ил-112В, который сегодня в 11:18 потерпел крушение при выполнении испытательного полёта во время перелёта с аэродрома Кубинка в Жуковский», — говорится в сообщении.

Борисов вспомнил, как он «жал руку Николаю Куимову в декабре прошлого года, когда он в Жуковском впервые поднял в воздух Ил-114−300»: «Были сложные погодные условия, но он справился. Это было 16 декабря, его день рождения, Николаю исполнилось 63 года».

Вице-премьер назвал смерть всего экипажа большой потерей.