Крушение истребителя МиГ-29 во время планового полёта в Астраханской области вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Петр Данилов ИА Красная Весна Истребитель МиГ-29

"Один раз — случайность, дважды — совпадение, ну, а трижды — уже закономерность. Но надеюсь, что всё-таки обойдётся», — написал Кирилл О.

Многие пользователи пришли к выводу, что за крайне короткий срок в России потерпело крушение слишком много летательных аппаратов. Люди беспокоятся, что такая тенденция может сохраниться.

«Что происходит? Теперь каждый день самолёты падать будут? Страшные дела творятся!» — отмечает Влад М.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России уже долгое время стоит аномальная жара, что может сказываться на лётной технике и их экипажах, которым приходится иметь дело с непростыми погодными условиями.

«Судя по всему, всему виной аномальная жара, которая уже не первый месяц держится над территорией России. Техника испытывает повышенную нагрузку, как и экипаж. Просто из-за этого растут риски, неудивительно, что мы чаще стали слышать о крушениях», — пишет Олег Е.

Mil.ru Пилот ВКС РФ

Часть людей считает, что в Советском Союзе крушение терпело достаточно много самолётов, поэтому нечего удивляться подобным новостям.

«Я думаю, что не открою большой тайны. Конечно, нельзя сравнивать количество самолётов и вертолётов по всем ведомствам СССР и количество авиаперелётов с настоящей ситуацией в Российской Федерацией, но, предполагаю, что практически каждый день в СССР падали самолёты и вертолёты. Но вся информация была закрытой, сообщали только в тех случаях, когда погибали какие-либо известные люди», — предполагает Александр Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что к крушениям самолётов приводят вполне себе объяснимые причины. Эксперты в данной области должны объяснить людям, почему это происходит.

«На самом деле, это просто чреда совпадений каких-то, ибо это проверенные годами машины, ну кроме Ил-112В, да и до этого не было случаев его падений. Сложно пенять на качество техники или пилотов. Надеюсь, специалисты разберутся и выяснят, в чём причины этих крушений», — пишет Карина Л.

Следственный комитет России На месте крушения самолета Ил-112В

Отдельные комментаторы отмечают, что в Соединённых Штатах тоже постоянно падают самолёты, поэтому ничего уникального в России не происходит.

«Такая профессия у военных лётчиков. К примеру, в США в среднем за год не в боевых условиях погибает полк лётчиков. С 2013 по 2020 год — погибло 224 лётчика. Лётчики смелый народ, до последнего стараются спасти технику. Пусть земля им будет пухом», — написал Tiger T.

Напомним, 18 августа пресс-служба Южного военного округа сообщила, что истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полёта в Астраханской области.