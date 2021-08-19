Крушение опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Московской области и смерть его экипажа из трёх человек вызвали реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мысли по данному поводу 18 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Военно-транспортный Ил-112В

«Боже, как страшно и жалко! Заживо сгореть! На такое невозможно смотреть без слёз! А как семьи, дети, родители? Это ужас! Царствие Небесное погибшим, соболезнование родным и близким!» — обращается Тамара З.

Многие пользователи оказались шокированы произошедшим крушением самолёта в Московский области. Люди обращаются к родным и близким погибших с соболезнованиями и надеждой, что экипаж самолёта найдёт своё упокоение на небесах.

«Светлая память мужественным лётчикам, избравшим такую сложную и опасную профессию. Соболезнования родным и близким», — пишет Rano T.

Некоторые комментаторы отмечают, что пилоты, пытавшиеся до последнего момента сохранить контроль над падающим самолётом, совершили по-настоящему героический поступок, ведь в результате их мужества не пострадал ни один человек, хотя неподалёку был жилой сектор.

«Эти лётчики — герои! Увели горящий самолёт от падения на дома и людей. Это мужественный поступок, и, судя по видео, они боролись до самого конца», — отмечает Александр З.

Часть людей считает, что виновниками произошедшего может быть технический персонал, который допустил к полёту заведомо неисправный летательный аппарат. Провинившиеся должны понести заслуженное наказание, убеждены граждане.

«Техперсоналу механиков, давшему разрешение на вылет, необходимо сделать строгий выговор, с занесением в личное дело. Такое бывает, но это их недочёт, что выпустили неисправную машину в полёт, зная о дефекте или проблемном узле. Единственной отмазкой может стать крупная птица, типа гуся перелётного, который попадает в турбину», — считает Виталий Ч.

Kremlin.ru Николай Куимов

Ряд пользователей указывает на то, что пилоты, которые испытывают новейшие образцы техники, часто очень сильно рискуют и, к сожалению, подобные крушения — вероятная участь при их героической работе, которой не всем удаётся избежать.

«Тяжёлая судьба лётчиков-испытателей, для которых каждый полёт, как последний. Очень жаль. Светлая память. Соболезную родным и близким», — пишет Фануза Г.

Нашлись и те, кто отмечает, что они заметили, как в августе учащаются разного рода аварии, поэтому люди связывают крушение в Московской области с некими объективными факторами, на которые люди пока что не способны повлиять.

«Август — давно известный месяц частых аварий. Из года в год август подтверждает свой статус. Полмесяца только прошло. Ну не планируйте ничего на этот месяц! Бережёного бог бережёт», — написал Сергей З.

Напомним, 17 августа в Московской области в ходе полёта потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В. В результате падения погибли лётчики Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.