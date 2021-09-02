Москва, 2 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Работа комиссии по расследованию обстоятельств крушения новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В будет завершена к 17 сентября. Об этом 2 сентября сообщил журналистам председатель комиссии, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Военно-транспортный Ил-112В

Бочаров пояснил, что он должен будет сделать доклад по авиакатастрофе через месяц после ЧП. Информация будет опубликована в тот же день.

Напомним, крушение единственного лётного образца лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112В произошло 17 августа во время испытательного полёта в подмосковной Кубинке. Самолёт рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы. На борту находился экипаж из трёх человек, все они погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Бочарова, окончательные выводы о причинах крушения самолёта Ил-112В в Кубинке говорить преждевременно. Специалист добавил, что истинные причины падения воздушного судна может установить только специальная комиссия по расследованию ЧП.