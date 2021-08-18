Истра, Московская область, 18 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Самолёту Ил-114−300 запретили перелёт из аэропорта «Жуковский» в «Кубинку», сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на источник в сфере авиации.

Pavel Adzhigildaev Самолёт Ил-114

Пассажирский лайнер планировал перелёт для участия в форуме «Армия-2021». Причина запрета, как уточняется, связана с крушением лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, которое произошло 17 августа. Оба воздушных судна используют двигатели ТВ7−117СТ.

«Одной из возможных причин катастрофы с Ил-112В сейчас рассматривается проблема с двигателем», — пояснил источник.

В агентстве указали, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Подмосковье при заходе на посадку в аэродроме «Кубинка» разбился опытный самолёт Ил-112В, погибли члены экипажа.