Москва, 18 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. О своем последнем разговоре с отцом рассказал 18 августа сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего накануне при крушении самолета Ил-112В в Кубинке.

Vaso.ru Ил-112В

Как отметил в беседе с «Московским комсомольцем» 31-летний Роман, он последний раз говорил со своим отцом за день до произошедшей авиакатастрофы.

«Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами», — сказал он.

Также сын разбившегося бортинженера добавил, что Николай Хлудеев летал на Ил-112В с первого дня подъема самолета в воздух и накануне должен был пройти очередной этап испытаний.

В то же время, по словам Романа, бортинженер хорошо отзывался о новом самолете и весь экипаж состоял из опытных людей.

«Он никогда в жизни ни на что не жаловался, был скромным человеком», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что предварительной причиной катастрофы опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье признан помпаж двигателя, его разрушение и последовавшее за этим возгорание.