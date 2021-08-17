Красногорск, 17 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Пилоты самолета Ил-112В, который ранее разбился в Московской области, пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов. Об этом 17 августа рассказал источник в экстренных службах.

Сергей Пугачёв Ил-112

«Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», — приводит его слова ТАСС.

При этом в МЧС РФ уточнили, что после крушения самолета Ил-112В нет угрозы людям и нет никаких разрушений на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области в ходе полета потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В.