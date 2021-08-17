После крушения Ил-112В в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Кубинка, Московская область, 17 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ил-112В в подмосковном аэродроме Кубинка возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.
По ее словам, на данный момент на месте ЧП уже работают следователи и криминалисты. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.
«По факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала Марковская.
Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном аэродроме Кубинка 17 августа при заходе на посадку потерпел крушение лёгкий самолёт Ил-112В. На данный момент Ростех создаёт комиссию для расследования ЧП. Командиром экипажа самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.