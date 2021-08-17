Кубинка, Московская область, 17 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ил-112В в подмосковном аэродроме Кубинка возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

Ilyushin.org Ил-112В перед летными испытаниями

По ее словам, на данный момент на месте ЧП уже работают следователи и криминалисты. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.

«По факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала Марковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном аэродроме Кубинка 17 августа при заходе на посадку потерпел крушение лёгкий самолёт Ил-112В. На данный момент Ростех создаёт комиссию для расследования ЧП. Командиром экипажа самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов.