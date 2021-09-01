Москва, 1 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Окончательных выводов относительно причин катастрофы Ил-112В в Московской области на данный момент нет. Об этом 1 сентября заявил замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию инцидента Олег Бочаров.

Vaso.ru Ил-112В

«Комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работать. Никаких окончательных выводов о причинах происшествия еще нет», — цитирует Бочарова пресс-служба ведомства.

Он назвал опубликованные в СМИ версии «только предположениями источников, но никак не официальными выводами».

Бочаров также считает преждевременным говорить о причинах падения Ил-112В: «Истинные причины установит комиссия».