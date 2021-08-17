Москва, 17 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Весь экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, разбившегося в районе аэродрома Кубинка (Московская область), погиб, сообщили 17 августа в Объединённой авиастроительной корпорации.

Vaso.ru Ил-112В

Погибли Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. ОАК заявила, что семьям погибших будет оказана помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ил-112В разбился при заходе на посадку после тренировочного полёта. В самолёте находились три человека.