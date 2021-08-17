Москва, 17 августа, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким лётчиков, погибших при катастрофе самолёта Ил-112В, сообщает 17 августа пресс-служба Кремля.

Сергей Пугачёв Ил-112

Глава российского государства отметил мужество и профессионализм Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева, а также напомнил, что погибшие лётчики были первопроходцами в сфере развития российской авиации.

«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолёта Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших лётчиков», — указано в тексте официальной телеграммы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Московской области потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В.