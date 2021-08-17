Москва, 17 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Предварительной причиной катастрофы опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье признан помпаж двигателя, его разрушение и последовавшее за этим возгорание, сообщает 17 августа ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

50.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

«Предварительная причина — помпаж, разрушение двигателя, попадание его элементов в топливную систему и, как следствие, возгорание», — цитирует агентство слова источника.

По некоторым данным, причиной пожара в двигателе могло быть попадание масла в камеру сгорания.

«В общей сложности самолет пробыл в воздухе четыре минуты. Экипаж доложил о пожаре и начал заходить на посадку. Ил-112В рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы подмосковной Кубинки», — сообщил источник.

Напомним, в результате аварии погиб экипаж самолёта, который до последнего момента уводил поврежденный самолёт от жилых кварталов.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Московской области потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В.